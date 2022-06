En France : «François veux-tu m'épouser?»: Ségolène Royal avait tenté sa chance

L'ex-président français a épousé Julie Gayet, il y a 8 jours. Une première pour lui alors qu'il a été en couple pendant 30 ans avec Ségolène Royal.

Il a donc sauté le pas avec Julie Gayet, alors qu'il a toujours refusé de le faire avec Ségolène Royal, avec qui il a vécu pendant près de 30 ans et avec qui il a eu 4 enfants: Thomas (1984), Clémence (1986), Julien (1987) et Flora (1992). Elle avait pourtant fait un pas vers lui.

Dans l'émission «Sagas» diffusée sur TF1, celle qui était alors candidate à la présidentielle avait expliqué: «On n'est pas hostile du tout au mariage. Les choses se sont trouvées comme ça, les enfants sont venus, on était ensemble, on est toujours ensemble. On s'aime», avait-elle lancé en souriant. «J'attends que François me demande en mariage», avant d'ajouter «François, veux-tu m'épouser?». Petit rire gêné du principal intéressé. «Vous voyez, il hésite encore», avait conclu la socialiste.