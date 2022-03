Frank Schleck: « Ce maillot jaune me libère»

Frank Schleck, maillot jaune du Tour de France, se dit libéré avant la 16e étape entre Cuneo et Jausiers lundi.

Frank Schleck en est sûr, son frère Andy gagnera le Tour de France un jour.



Comment s’est passée votre première soirée en jaune?

Frank Schleck: J’ai reçu 106messages. Le soir, on a bu un peu de vin pour savourer ces 7 secondes (son avance sur Kohl, 2e). On a aussi regardé le Grand Prix de MotoGP mais on n’a pas revu l’étape.

Ce maillot, est-ce une libération ou un surcroît de pression?

Il me libère, car c’était un de mes rêves de le porter et maintenant il est atteint.

Cela a été un travail d’équipe...

Ce maillot appartient à toute l’équipe. Mes coéquipiers se sont mis à plat ventre pour moi. Nous avons une équipe impressionnante, homogène. On court «agressif» et on va continuer à le faire.

Votre frère Andy a joué un rôle prépondérant...

Mon frère était de loin le plus fort à Prato Nevoso. Dimanche soir, dans la chambre, on parlait et on savourait. Je lui ai encore dit merci et je lui ai dit qu’il gagnera un jour le Tour de France. J’espère être à ses côtés ce jour-là pour l’aider.

Êtes-vous le nouveau leader de la CSC?

J’ai le maillot jaune mais nous avons deux cartes à jouer. Pour attaquer dans la montagne, il faut que Carlos (Sastre) soit là, il faut jouer avec deux leaders pour encore gagner du temps.

Quelle avance devrez-vous avoir avant le dernier chrono?

Il faut être réaliste, je ne suis pas spécialiste du chrono mais si j’ai encore un maillot jaune sur les épaules à ce moment-là, ça me donnera des ailes.