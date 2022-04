Concert au Luxembourg: Franz Ferdinand a enclenché sa machine à tubes

1 / 7 Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Écouter Franz Ferdinand, c’est se plonger dans une série de tubes qui restent en tête. Les Ecossais l’ont encore prouvé jeudi soir à la Rockhal, pour le premier concert de la tournée «Hits to the head», du nom de leur best of qui vient de sortir. Le moins que l’on puisse dire est que la bande à Alex Kapranos a enchaîné les titres accrocheurs en une vingtaine d’années de carrière.

Après un tranquille «Curious» pour se chauffer la voie, le groupe a fait bouger toute la salle avec «No you girls». Entre les chansons, le chanteur emblématique, habillé d’une chemise à grandes étoiles, a parlé au public en français puis en anglais. «Vous préférez que je parle en quelle langue?», a-t-il lancé. Il a évidemment interprété le brouhaha du public luxembourgeois à sa manière: «en anglais, bon ok», a lancé le Britannique dans un sourire. Il a ensuite fait chanter tout le monde à tue-tête sur «Walk away».

«Take me out» en vedette

Les spectateurs, dont beaucoup de trentenaires, ont sans cesse réagi, applaudi et chanté les refrains. Notamment sur les chansons du premier album, sorti en 2004, qui restent les plus populaires. Ainsi de «Dark of the matinee», «Michael», «Jacqueline» pendant le rappel et surtout «Take me out», comme si le public attendait cet hymne avec impatience. Pendant l’intro, trois des musiciens se sont d’ailleurs aligné solennellement au bout de la scène, juste devant la fosse.