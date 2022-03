Karen Fukuhara : Frappée par un homme en pleine rue

L’actrice Karen Fukuhara a subi une agression alors qu’elle se rendait dans un café. Choquée, elle tire la sonnette d’alarme.

Celle qui a incarné Katana dans «Suicide Squad» a précisé qu’elle se dirigeait vers un bar pour prendre un café quand son agresseur, «sorti de nulle part», s’en est pris à elle. «Nous n’étions pas en contact visuel, je ne faisais rien d’extraordinaire», a précisé la comédienne de 30 ans. Après avoir été frappée par surprise, Karen a vu cet individu reprendre son chemin, derrière elle. «Il était à quelques mètres de moi. J’ai d’abord pensé à me confronter à lui, mais il a commencé à revenir vers moi et j’ai pensé que ça n’en valait pas la peine. Après quelques secondes à me regarder et à me crier dessus, il a fini par s’éloigner.»