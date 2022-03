Au Portugal : Frappée par une série de secousses sismiques, une île des Açores en alerte

L'île portugaise de Sao Jorge dans l'archipel portugais des Açores au large de l'Atlantique, secouée depuis samedi par une série de petits tremblements de terre, est actuellement en état d'alerte, selon les autorités.

Depuis samedi, «plus de 1 300 séismes ont été enregistrés» sur cette île volcanique, dont plus d'une centaine ont été ressentis par la population, selon un communiqué publié mercredi par l'institut météorologique portugais (IPMA).

Sao Jorge, qui compte quelque 8 000 habitants, est l'une des neuf îles de l'archipel des Açores, à plus de 1 600 kilomètres des côtes portugaises.

«Nous sommes confrontés à une crise sismo-volcanique» qui fait craindre «un séisme d'ampleur» ou «une éruption volcanique», a expliqué Rui Marques, président du Centre d’information et de surveillance sismo-volcanique des Açores (CIVISA) au quotidien Publico.

Selon lui, des éruptions volcaniques se sont déjà produites sur l'île en 1580 et 1808.

Avec près de 54 km de longueur et 8 km de largeur, Sao Jorge forme une longue cordillère volcanique qui culmine à plus de 1 000 mètres. Elle fait partie, avec les îles de Pico et de Faial, du triangle central de l'archipel.