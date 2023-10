Deux morts dans des frappes russes sur la ville de Zaporijjia

Des frappes de missiles russes sur la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, ont fait deux morts et trois blessés, ont rapporté mercredi, les autorités locales. «Cette nuit (mercredi), entre 01H33 et 01H48 (22H33 à 22H48 GMT mardi)», la Russie a tiré «six missiles sur la ville de Zaporijjia», a écrit sur Telegram le gouverneur de la région Iouriï Malachko. «Deux personnes ont été tuées et trois blessées par l'impact», a indiqué la police, précisant que l'un des missiles avait touché un immeuble.