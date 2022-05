Espagne : Fraude fiscale: le spectre d’un procès s’approche de Shakira

La star colombienne de 45 ans, accusée d’une fraude fiscale de 14,5 millions d’euros, risque bel et bien de passer devant la justice espagnole.

Un procès apparaît donc de plus en plus proche pour l’interprète des hits «Hips don’t lie», «Waka Waka» ou «Loca». Mais le parquet doit encore présenter son réquisitoire tandis qu’un juge doit décider du renvoi formel de Shakira devant un tribunal.

«Une conduite irréprochable»

Ses avocats font valoir que jusqu’en 2014, la plus grande part de ses revenus provenait de ses tournées internationales et qu’elle ne vivait pas plus de six mois par an en Espagne, ce qui constitue la condition pour établir sa résidence fiscale dans le pays.