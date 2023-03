Législatives au Luxembourg: Fred Keup choisi comme tête de liste par l'ADR

Fred Keup (à droite), tête de liste de l'ADR, et Fernand Kartheiser.

Et le président de l'ADR s'engage «pour un Luxembourg meilleur», a-t-il lancé aux militants. Après trois ans de mandat à la Chambre des députés, il veut «faire bouger les choses» et son parti attend les élections «avec impatience». Selon Fred Keup, l'ADR veut défendre la classe moyenne et les zones rurales.