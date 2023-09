Fred Keup: «La religion woke menace nos sociétés»

Fred Keup a insisté sur le rôle de la langue luxembourgeoise. Sara Lima

Qu’est-ce qui vous a lancé en politique?

Fred Keup: Je ne voulais pas entrer en politique. Je m’y intéressais, mais je m’en méfiais. Puis il y a eu le référendum de 2015, lorsque l’establishment voulait absolument que les gens approuvent le droit de vote des étrangers. Je suis entré en politique hors parti. Puis en 2018, je me suis présenté avec l’ADR.

Vous votiez déjà pour l’ADR?

Je dois avouer que je panachais. Je votais en partie pour l’ADR.

Le programme de l’ADR dit que la croissance forte constitue un problème. Êtes-vous un tenant de la décroissance?

Non, il faut de la croissance économique, mais nous voyons le problème avec la population qui a explosé. Cela pose des problèmes: mobilité, logement, social, environnement. On veut changer de modèle, pour aller vers une croissance raisonnable.

La croissance est à la base du système de pensions. Faut-il le réformer?

Le système ne pourra pas perdurer, car nous avons besoin de 2,5 actifs pour une pension. Il faudrait un millions de travailleurs, puis toujours plus.

Cela passe-t-il par la capitalisation?

Éventuellement. Il faut aussi parler des cotisations, dans le cadre d’un grand débat. Nous avons l’idée d’organiser un référendum pour interroger les gens s’ils veulent un million d’habitants. En cas de "non", cela pourrait conduire à refuser une partie des nouveaux habitants.

Comment financer l’adaptation des barèmes d’imposition et les exonérations pour les petits salaires?

En travaillant sur les dépenses, car l’État paie beaucoup trop pour des choses pas forcément utiles. Deux exemples: le satellite militaire à 300 millions d’euros et l’aide au développement, qui dépasse largement le seuil ratifié à Rio de Janeiro.

Comment contraindre les banques à accorder davantage de prêts immobiliers?

Le problème est que beaucoup de gens ont des loyers équivalents à ce que serait un emprunt. L’État pourrait aider ces gens et offrir des garanties aux banques. Le Luxembourg a toujours été un pays de propriétaires, c’est essentiel pour la paix sociale.

Faut-il construire davantage de prisons, notamment pour les mineurs?

Il y a des problèmes de qualité et de quantité. Pour les mineurs délinquants, nous manquons d’encadrants formés, tandis qu’il y a trop peu de places. Au niveau des prisons, nous sommes bien équipés. Là où il faut faire quelque chose, c’est pour les mineurs.

Élargir les allocations jusqu’aux 12 ans des enfants ne constitue-t-il pas un recul social?

Au contraire, il s’agit d’une avancée majeure, car le rôle de la famille diminue dans notre société. Il faut au contraire le renforcer et laisser le choix aux parents de confier les enfants aux structures ou de s’en occuper. L’argent non dépensé vers les structures irait vers les parents.

Pourquoi vous insurgez-vous sur les notions «parent 1» et «parent 2»?

Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Nous avons une religion woke qui veut changer notre manière de vivre. L’ADR ne veut pas de cela.

Cela menace-t-il le Luxembourg?

Cela menace toutes les sociétés occidentales. On parle de cancel culture, de suppression de certaines opinions, de théories du genre, d’écriture inclusive. Ce sont des choses dont nous n’avons pas besoin, ni au Luxembourg, ni ailleurs.

Fred Keup, ici à gauche près de Jeff Engelen, est entré à la Chambre des députés en 2020. Editpress

Vous critiquez le modèle des écoles européennes?

Il peut comporter certains avantages pour certaines personnes, ceux qui restent peu de temps. Nous avons encore un système scolaire de très bon niveau, même s’il a baissé. Il faut le renforcer. Toutes les nationalités doivent être mélangées pour la cohésion sociale.

Pourquoi vouloir l’alphabétisation en allemand?

Cela s’est toujours fait ainsi et fonctionnait très bien. On retrouve un langage idéologique qui veut alléger les programmes et apprendre moins de langues, alors que notre système d’apprentissage des langues est admiré par tous les autres pays.

Le luxembourgeois est-il toujours une langue d’intégration?

Il est une langue d’intégration, la langue du pays et la langue des Luxembourgeois. Beaucoup de choses, hélas, ne se font qu’en français. L’anglais prend de plus en plus de place. Nous ne disons pas qu’il faut faire disparaître ces langues, mais nous voulons que les Luxembourgeois soient protégés.

N’avez-vous pas peur de passer pour un climatosceptique?

Non, nous sommes réalistes. Nous aurons toujours besoin des voitures thermiques, d’énergie peu chère et disponible. Nous ne devons pas en faire plus que les autres pays sur le climat, car personne au monde ne va suivre notre modèle. Non, le Luxembourg ne sauvera pas le climat.

Retenez-vous des choses positives de l’action du gouvernement?

Nous avons voté certaines lois, mais dans l’ensemble non. La qualité de vie a baissé depuis 10 ou 20 ans.

Comment réagissez-vous quand les autres partis vous qualifient d’extrême droite?

C’est n’importe quoi, une stratégie politique car ils ont peur que l’on ait beaucoup plus de succès.

Comment vous positionnez-vous?

L’ADR a été créée par des mouvements syndicaux, plutôt de gauche. Ensuite il y a eu des changements. Il y a beaucoup de problèmes, qui ont parfois des solutions plutôt de gauche, parfois plutôt de droite.