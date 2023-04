Football: Le Bayern et Dortmund continuent leur duel pour le titre

Manchester United a dominé Everton 2-0, buts de Mctominay (36e) et Martial (71e), dans un match dominé de bout en bout par les Red Devils et dont le score aurait pu être bien plus lourd sans les exploits de Pickfort dans les buts d'Everton. Ce succès permet à ManU de prendre provisoirement la troisième place du podium, loin derrière Arsenal et City et avec trois points d'avance sur Newcastle, qui se déplace à Brentford plus tard ce samedi.