Sur les routes du Luxembourg : «Freinez aussi fort que possible» si vous croisez un animal sur la route

LUXEMBOURG – Les jours raccourcissent et la période de chasse débute samedi, deux facteurs qui multiplient les risques de collision avec le gibier. La Sécurité routière appelle à la prudence.

En automne et alors que la période de chasse débute ce samedi, la Sécurité routière appelle les automobilistes à «se montrer particulièrement prudents et à adapter leur comportement». La prudence est mère de sûreté, l'ASBL invite donc les conducteurs à être attentifs quand ils traversent une zone boisée et quand des panneaux avertissent du passage d'animaux sauvages.