Mort de Paul Walker : «Frère, tu vas me manquer énormément»

Les stars réagissent à l'annonce de l'accident de la route tragique de Paul Walker, connu pour son rôle dans les films «Fast and Furious».

Les hommages à Paul Walker ne cessent de pleuvoir suite à l'annonce du tragique accident de l'acteur de «Fast and Furious». «Frère, tu vas me manquer énormément», a posté Vin Diesel sur son compte Instagram. «Je suis sans voix. Un ange de plus est allé au ciel. Repose en paix».

Une autre star de «Fast and Furious», Ludacris, a écrit sur Twitter: «Ton âme empreinte d'humilité s'est imposée tout de suite, où que tu sois tu a toujours laissé une trace, nous étions comme des frères»... «tu auras toujours ta place dans nos cœurs»... Rihanna, Denise Richards, Miley Cyrus ou encore Jessica Alba se sont exprimées sur les réseaux sociaux pour soutenir la famille Walker.

Mort dans un accident de la route

Paul Walker, l'un des acteurs vedettes de la série de films d'action «Fast and Furious», s'est tué dans un accident de la route, samedi, dans le comté de Los Angeles, en Californie (ouest des États-Unis), ont annoncé ses agents de relations publiques sur les réseaux sociaux. «C'est le cœur lourd que nous devons confirmer que Paul Walker est décédé aujourd'hui dans un tragique accident de voiture, tandis qu'il participait à un gala de charité de son association humanitaire Reach Out Worldwide», indique le message posté par ses agents sur le compte Facebook de l'acteur. «Il occupait le siège passager dans la voiture d'un ami et tous deux sont morts», précisent ses agents. Un message similaire a été diffusé sur Twitter. Les agents se sont dits «totalement abasourdis et terriblement attristés par cette nouvelle».

L'acteur américain, âgé de 40 ans, est mort quand la Porsche rouge dans laquelle il se trouvait a percuté un arbre et a pris feu autour de 15h30 (23h30 GMT) dans la ville de Santa Clarita, ont indiqué les médias locaux. Des témoins ont reconnu l'acteur, et l'un d'eux a même tenté de l'extraire du tas de débris, selon le journal local Santa Larita Valley Signal. Le comédien participait à un gala afin de lever des fonds en faveur des victimes du typhon Haiyan aux Philippines. Fondée par Paul Walker en janvier 2010 suite au tremblement de terre en Haïti, la mission de Reach Out Worldwide consiste à soutenir les personnes touchées par des catastrophes naturelles.

Papa d'une adolescente

Star de la saga «Fast and Furious» depuis 2001, cet acteur aux yeux bleus perçants et au sourire ravageur, a connu la gloire en interprétant le rôle de Brian O'Connor, un agent infiltré dans le milieu des courses automobiles. Il a joué dans cinq des six longs métrages de la série de films d'action, aux côtés notamment de Vin Diesel et Michelle Rodriguez.

L'acteur, qui avait arrêté le tournage du 7e épisode le temps des fêtes de Thanksgiving - épisode qui devait sortir en 2014 -, était lui-même un passionné de voitures et de courses automobiles. Avant «Fast and Furious», Paul Walker qui faisait déjà craquer les adolescentes, a campé des rôles dans «Pleasantville» (1988), «Varsity Blues» et «She's All That» en 1999. Il laisse une fille de 15 ans, Meadow.