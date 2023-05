Un maire vénézuélien se moque d'une fresque peinte par des enfants autistes

Ernesto Paraqueima, maire de la petite ville d'El Tigre, dans l'est du pays, a été arrêté pour «promotion et incitation» à la haine, avec comme circonstance aggravante la violation d'une loi sur la non-discrimination des enfants atteints de troubles, a indiqué le procureur général Tarek William Saab à la presse.

La peinture murale représente un paysage de montagnes avec un ciel bleu en arrière-plan et un arc-en-ciel avec des colombes blanches. Dans un enregistrement devenu viral sur les réseaux sociaux, le maire s'exclame: «Qui a peint ça, cette horreur? (...) On me dit que ce sont ces petits enfants (avec le syndrome) Asperger. Avec quoi ont-ils peint, avec leurs pieds?».