Idée de tourisme: Fribourg, la perle de la Forêt-Noire

La ville allemande, à trois heures du Luxembourg, offre beaucoup de place aux piétons et cyclistes.

Pour vivre une expérience dépaysante et en avoir plein la vue, pas besoin d’aller très loin. Fribourg-en-Brisgau, dans le land allemand du Bade-Wurtemberg, offre ces atouts. Non loin du Luxembourg, la grande ville du sud-ouest de l’Allemagne permet de se baigner dans une atmosphère incomparable, idéale pour les déambulations à pied. Un incontournable par exemple après un séjour à Europa Park.

Le centre-ville vaut évidemment le détour. Totalement reconstruit après-guerre, il est constitué de petites rues pavées souvent étroites, où les voitures n’ont que très peu de place. Elles sont d’ailleurs bien souvent prohibées. Les tramways d’un autre temps (pour l’allure, car ils sont restaurés!) cohabitent avec les piétons et cyclistes. Les nombreux bâtiments au style ancien, parfois moyenâgeux, à commencer par la mairie, donnent l’impression d’effectuer un voyage dans le passé, et offrent un cachet insolite à la ville.

Idéal à découvrir à pied

Le centre gravite tourne autour de la fontaine Bertoldsbrunnen, d’où partent plusieurs rues piétonnes. Vers l’ouest se trouvent l’université, la gare et plusieurs rues commerçantes, où de petits magasins ont réussi à résister aux côtés des grandes chaînes. La place de la mairie vaut aussi le détour. De l’autre côté se trouve le Münster, la cathédrale qui a retrouvé son lustre il y a peu, après avoir supporté des échafaudages pendant plus d’une décennie. À proximité trône un marché agréable, qui donne l’impression de se trouver sur une place de village et où il est agréable de déguster un currywurst.