Politique au Luxembourg: Frieden annonce un accord pour un gouvernement

«Je suis chargé depuis cinq semaines par le Grand-Duc de former un gouvernement. Maintenant je peux donner satisfaction. Un chemin commun a été trouvé», a sobrement déclaré Luc Frieden. La tête de liste CSV aux législatives, nommé formateur le 9 octobre, au lendemain du scrutin, a annoncé lundi que les négociations avec le DP avaient abouti «dans la matinée». «Mission accomplie, c’est un bon accord», a confirmé Xavier Bettel (DP), Premier ministre sortant, qui devrait jouer un rôle clé dans le prochain exécutif.

Le travail a été «sérieux, intensif, constructif et s’est déroulé dans une bonne atmosphère», a repris Luc Frieden. Le but était «d’unir les programmes des deux partis», a rappelé celui qui est amené à devenir Premier ministre. «Le CSV est allé aux élections avec dix grandes priorités, le DP avec six. La plupart des points étaient les mêmes», décrit-il. Mais il a fallu discuter «de tous les détails». «La difficulté des négociations n’était pas encore nous, mais du fait de la complexité de certains dossiers, comme le logement», a détaillé Luc Frieden.