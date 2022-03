Frieden joue les cachotiers avec la Suisse

On savait que la Suisse avait commencé à signer des accords de double imposition mais on ignorait que l’un d’entre eux était avec… le Grand-Duché, qui voulait conserver le secret quelques jours.

Et aussi parce que Luc Frieden souhaitait finaliser son accord avec la France avant de dévoiler celui avec la Suisse. Selon le journal suisse, il devrait se rendre à Paris pour signer l’accord avec Christine Lagarde après les congés de Pentecôte.

Et Le Temps de conclure, «président de l’Eurogroupe, (Juncker) sait que l’ambiance et la donne politique au Conseil des ministres de l’économie et des finances du 9 juin dépendront beaucoup de l’énergie dépensée par son pays pour mettre en œuvre sa promesse de réviser sa législation fiscale».