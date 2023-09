Le Luxembourg en bref: Fiscalité et logement priorités de Frieden et du CSV

Législatives 2023

Frieden veut d’abord agir sur la fiscalité et le logement

«Sur le logement, la fiscalité, la santé, la sécurité, l’économie, etc., la coalition actuelle a échoué. Les problèmes sont plus grands, donc nous voulons une politique plus efficace», a déclaré vendredi Luc Frieden, tête de liste du CSV aux législatives. Il présentait ses slogans et affiches de campagne, révélant ainsi ses priorités. Le principal mot d’ordre est «Zäit fir eng néi Politik» (le temps d’une nouvelle politique).

Luc Frieden a présenté les priorités du CSV. L'essentiel

«Le taux d’imposition me semble essentiel, et en matière de logement, les mesures compensatoires peuvent être biffées facilement», afin de faciliter la construction, a indiqué l’ancien ministre, interrogé sur les premières mesures qu’il prendrait s’il devenait chef de gouvernement. Des affiches proclament «Méi an der Täsch» (davantage dans la poche) ou «Méi Plaz fir Wunnraum» (Davantage de place pour la construction).