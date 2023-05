Concert au Luxembourg: Fritz Kalkbrenner en toute simplicité

Si Paul sera au Grand-Duché pour un gros show au Luxexpo Open Air début juillet, Fritz Kalkbrenner, le petit frère, lui, se produisait ce vendredi à l'Atelier pour un set intimiste. Autant l'aîné est coutumier d'une techno berlinoise parfois assez dure aux basses appuyées, autant le plus jeune officie dans une deep house plus groovy rehaussée d'une jolie voix soul.

C'est d'ailleurs relativement en douceur que Fritz Kalkbrenner va démarrer avant de rentrer graduellement dans une partition plus péchue. Le Berlinois est seul aux manettes. Sur les écrans, des images pulsent au gré de la musique dans un ballet hypnotique. Des fleurs éclosent, des pierres se brisent et se recomposent.

Nouvel album et grands classiques

La soirée aura révélé une bonne part de son plus récent album, «True Colors» sorti en 2020. «About Face» offre une dose de trance, «White Plains» des beats lourds, «Bright» est plus club, «Kings & Queens» nous emmène dans un lumineux voyage. Et on se laisse porter par le chant et les pulsations de «In the morning», single sorti en 2022.