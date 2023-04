Alimentation: Bleu, brie, et camembert british: le fromage devient tendance au Royaume-Uni

Stacey Hedges, propriétaire et fondatrice de Hampshire Cheese Company (à gauche) regarde un fromager travailler.

Un camion se gare devant la fromagerie installée dans la campagne verdoyante du Hampshire, dans le sud de l’Angleterre. Il embarque des cartons de Tunworth, aussi appelé camembert anglais, destinés à quelques uns des meilleurs fromagers et restaurants du Royaume-Uni. Comme Stacey Hedges, qui a fondé la Hampshire Cheese Company et créé le Tunworth, des dizaines d’entrepreneurs se sont lancés dans la fabrication de fromage aussi bien en Angleterre, qu’en Écosse ou au pays de Galles. Toute une variété de fromages savoureux a pris place aux côtés des traditionnels stilton et cheddar. La France, «pays aux mille fromages», est souvent une source d’inspiration, de manière tout à fait assumée.