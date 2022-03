Front commun contre la libéralisation de l'énergie

Huit pays, dont le Luxembourg, la France et l'Allemagne, ont réaffirmé à Bruxelles leur opposition à la libéralisation radicale de l’énergie.

Ensemble, ils forment une minorité de blocage et comptent bien être entendus. La France, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Autriche, la Bulgarie, la Grèce, la Lettonie et la Slovaquie ont adressé hier un courrier au commissaire à l’énergie, Andris Piebalgs, pour s’opposer à la «séparation patrimoniale» des activités de production et de distribution.