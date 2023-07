«Frontalier atypique»: Luxembourgeois, David et sa famille ont choisi d'aller habiter en France

David vit avec sa famille à Thil. David vit avec sa famille à Thil, en France.

Tous les ans, un certain nombre de personnes, résidant et travaillant au Luxembourg, choisissent de quitter le Luxembourg tout en y poursuivant leur activité professionnelle. Entre 2012 et 2022, le nombre de frontaliers atypiques est passé de 2 091 à 3 647 individus, soit une augmentation de 75%, indique l'Inspection générale de la Sécurité sociale (IGGS) dans une étude.

Pierre*, qui travaille aux Ponts et Chaussées, a choisi de quitter le Luxembourg en 2016. «J'ai acheté une maison en Allemagne, explique le Luxembourgeois. Les maisons y sont plus abordables. Mais au final, c'est aussi cher de vivre en Allemagne qu'au Luxembourg».

«Je peux vivre là-bas sans me priver»

Estelle*, 31 ans, a aussi acheté une maison en Allemagne, avec un grand jardin, un garage et un parking devant la porte. «Après quatre ans de recherche, nous n'avions rien trouvé au Luxembourg qui soit abordable, explique la Luxembourgeoise, qui travaille pour l'État dans une carrière B1. Nous avons revendu facilement notre appartement au Grand-Duché».

Elle note de son côté que l'électricité est plus chère en Allemagne. En outre, les embouteillages le matin et le soir pour passer la frontière sont «définitivement un inconvénient». «Mais nous avons nettement moins à rembourser en termes de crédit, tempère la Luxembourgeoise. L'avantage est que je peux me permettre d'acheter une maison et de continuer à vivre sans me priver».

Retrouver une maison au Luxembourg? «Je n'y crois pas trop»

Manon* a, elle, pris le cap d'Athus, en Belgique, où elle a aussi acheté une maison, avec un jardin et un garage. Cette fonctionnaire de 31 ans, qui habitait précédemment à Differdange, ne voit «pas trop de différences» entre la Belgique et le Luxembourg, que ce soit pour les impôts, le prix des courses ou de l'électricité.

Même son de cloche pour David, qui habite à Thil (France). «Je suis propriétaire d'une maison, indique le Luxembourgo-Portugais de 32 ans, qui travaille dans une agence de voyages. Les coûts d'achats du terrain et pour la construction sont moins élevés qu'au Luxembourg. On se plaît à Thil et nous n'avons pas d'inconvénients».

À l'avenir, Estelle* pense qu'elle reviendra «certainement vivre» au Luxembourg. Plus précisément à Grevenmacher, car «Une fois Macher, toujours Macher», rit-elle. Pierre a, lui, l'intention de rester en Allemagne, même si «on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve». De son côté, Manon* cultive l'espoir de revenir au Grand-Duché, si elle trouve une maison «à un prix abordable». «Mais je n'y crois pas trop», sourit-elle.

Effets «volume» et «comportement»

À noter que l'évolution du phénomène des frontaliers atypiques est très différente selon les nationalités, note l'IGGS. Elle est la plus forte pour les personnes de nationalité portugaise (+163%) et luxembourgeoise (+127%) et la moins forte pour les personnes originaires des pays frontaliers (+2% pour les actifs de nationalité française, belge ou allemande).

En outre, l'IGGS explique qu'environ un tiers de cette augmentation s'explique par un effet “volume”: le nombre de frontaliers atypiques augmente par le simple fait que la population résidente augmente. «En revanche, plus des deux tiers s'expliquent par un effet “comportement”, c'est‐à‐dire par une intensification du phénomène des frontaliers atypiques», conclut l'établissement public luxembourgeois.

IGGS

Vers quel pays les frontaliers atypiques partent-ils?

En 2022, 65% des frontaliers atypiques de nationalité luxembourgeoise se sont installés en Allemagne, note l'IGGS.

• 61% des frontaliers atypiques de nationalité portugaise se sont installés en France.

• La quasi‐totalité des Français, Belges et Allemands qui ont quitté le Luxembourg et qui continuent à y travailler sont retournés dans leur pays d'origine.

• Les frontaliers atypiques des autres nationalités se sont installés à parts quasi égales dans les trois pays frontaliers.

IGGS

Les frontaliers atypiques selon l'âge et le type de profession

Parmi les frontaliers atypiques qui ont quitté le Luxembourg en 2022, 52% ont moins de 35 ans, analyse l'IGGS. «Le phénomène concerne donc majoritairement des jeunes. Toutefois, une part non négligeable quitte le Luxembourg à des âges plus avancés: 22% quittent le Luxembourg après 45 ans», précise l'établissement public luxembourgeois.

IGGS

En parallèle, 40% des frontaliers atypiques qui ont quitté le Luxembourg en 2022 sont des cols bleus (ils occupent des professions plutôt manuelles) tandis que 60% sont des cols blancs.

Les frontaliers atypiques selon l'année de leur premier emploi au Luxembourg

Parmi les frontaliers atypiques qui ont quitté le Luxembourg en 2022, 40% ont une ancienneté professionnelle au Luxembourg de moins de 5 ans, note l'IGGS. «Pour eux, la décision de quitter le Luxembourg intervient dès les premières années de résidence au Luxembourg, complète-t-il. En revanche, dans 60% des cas, le départ intervient plus tard. Dans 15% des cas, il s'agit même de personnes travaillant au Luxembourg depuis plus de 20 ans».

IGGS

*Les prénoms ont été modifiés

