Luxembourg/France : Frontaliers français: le «verrou fiscal» en passe d'être levé

«Avec cette disposition, il sera donc plus facile de télétravailler depuis la France pour un employeur domicilié hors de France, plus d'une cinquantaine de jours par an», souligne Isabelle Rauch.

«Avec cette disposition, il sera donc plus facile de télétravailler depuis la France pour un employeur domicilié hors de France, plus d'une cinquantaine de jours par an», souligne Isabelle Rauch, députée de la Moselle. Le gouvernement français prévoit dans son projet de loi de finances 2023 de faire sauter le «verrou fiscal» pour le télétravail frontalier, à partir du 1er janvier 2023, annonce l'élue. Le texte sera prochainement soumis à l'approbation du Parlement. Les télétravailleurs français ne peuvent aujourd'hui effectuer plus de 29 jours de télétravail (34 jours à partir du 1er janvier 2023) par an, sous peine de subir une double imposition.