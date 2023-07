Un frontalier français touche 975 euros de moins qu'un frontalier belge

Les frontaliers français gagnent moins en moyenne. Unsplash

Les salariés frontaliers pèsent de plus en plus lourd dans la balance des paiements: en 2021, leurs rémunérations se sont élevées à 14,1 milliards d'euros. Un chiffre qui place le Luxembourg sur le podium des pays européens qui versent le plus de rémunérations à des personnes non résidentes. Seuls les transferts depuis la Suisse et l'Allemagne sont plus importants.

Le Statec a toutefois noté que les cotisations sociales reçues ont dépassé les prestations sociales versées aux non-résidents, «un retour à la normale par rapport à l'année précédente». En 2020, pandémie oblige, le chômage partiel payé aux frontaliers avait créé un grand déséquilibre. «Cette évolution témoigne de la reprise économique post-pandémique et l’équilibre rétabli dans le système de sécurité sociale».

Le nombre de frontaliers a ainsi repris au rythme observé avant la crise du Covid: +3,9% (contre +3,8% entre 2005 et 2021 et seulement +2,1% en 2020). Si les frontaliers français pèsent un peu plus (53% en 2021 contre 51,7% en 2005), l'évolution la plus importante à noter est la progression des frontaliers allemands: ils ne représentaient que 21,7% des frontaliers en 2005 contre 23,7% en 2021. À l'inverse, la part des frontaliers belges recule, de 26,6% en 2005 à 23,3% en 2021.

Statec

Si les Français sont les plus nombreux, ce sont aussi les moins bien payés: ils ont certes passé la barre des 50 000 euros pour s'établir à 53 100 euros annuels en moyenne (soit 4 425 euros mensuels) et enregistré la plus grosse augmentation de revenus des frontaliers (+13%) mais ils restent assez loin derrière leurs homologues allemands et belges.

Les frontaliers allemands touchaient en moyenne 1 000 euros de plus par mois (65 100 euros, +11,1% par rapport à 2020) tandis que les frontaliers belges touchaient 975 euros de plus par mois (64 800 euros, +11,5%). Une disparité qui s'explique par la spécialisation des frontaliers français, «surreprésentés dans des activités moins bien rémunérées comme par exemple le secteur de l’horeca, ou le commerce», note le Statec.

Statec