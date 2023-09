Frontière Biélorussie-Pologne: Minsk accuse Varsovie de faire fuir des migrants en tirant

«Ces derniers temps, plusieurs incidents ont été relevés au cours desquels des militaires polonais ont conduit à la frontière avec la Biélorussie des étrangers et les ont forcés à passer à travers une porte prévue pour les animaux», ont affirmé les gardes-frontières du KGB biélorusse. «Et pour faire peur à ces gens, les militaires polonais ont dirigé leurs armes sur les réfugiés et tiré au-dessus de leurs têtes», ont-ils poursuivi, avant de juger que «l’usage par des militaires étrangers d’armes à la frontière constitue les prémices extrêmement dangereuses d’un conflit frontalier».

Tensions

La Biélorussie est accusée depuis plusieurs années de favoriser la migration clandestine vers l’Union européenne, pour créer des tensions en Pologne et dans les États baltes voisins. De son côté, Minsk assure que ces États européens traitent de manière brutale et dégradante ceux qui tentent de passer la frontière.

Avec l’assaut russe contre l’Ukraine, en février 2022, les tensions entre la Biélorussie et ses voisins ont décuplé, les autorités biélorusses accusant plus particulièrement Varsovie de préparer des provocations militaires. De leur côté, Polonais et Baltes s’inquiètent du déploiement de combattants du groupe paramilitaire Wagner en Biélorussie et ont réclamé leur départ, une exigence qualifiée de «stupide» par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.