Guerre en Ukraine: Deux civils russes tués par des bombardements, Wagner prêt à en découdre

Dans un communiqué sur Telegram, le gouverneur de la région russe de Belorod, Viatcheslav Gladkov, a indiqué qu'une «femme âgée» avait été tuée par des tirs sur la localité de Novaïa Tavoljanka, frontalière de l'Ukraine. Une autre femme a succombé à de «nombreuses blessures» d'éclats d'obus dans le village de Bezlioudovka, a ajouté M. Gladkov. Cette semaine, effrayés, des milliers de Russes ont fui les tirs pour se réfugier un peu plus loin, à Belgorod.

Le patron du groupe paramilitaire Wagner a assuré samedi qu'il était prêt à envoyer ses unités défendre la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine et frappée ces derniers jours par d'intenses bombardements et des attaques. «Si le ministère (russe) de la Défense n'arrête pas ce qui est en train de se passer dans la région de Belgorod (...) où des territoires russes sont dans les faits en train d'être capturés, alors évidemment on arrivera», a indiqué Evguéni Prigojine.