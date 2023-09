Alimentation: Les fruits et légumes frais ne sont pas plus sains que ceux en conserve

Faire ses courses, cuisiner, manger. Ces gestes du quotidien sont des automatismes. À tel point que la plupart d’entre nous reproduisons des actes machinalement sans les remettre en question. Or, en matière d’alimentation, certaines idées reçues sont aussi fausses que coriaces. En voici trois.

Les produits frais sont toujours meilleurs que les conserves

«Les conserves sont un moyen simple d’avoir des fruits et des légumes à disposition chez soi.» L’assertion émane de Sara Bleich, ancienne directrice de la sécurité alimentaire au ministère américain de l’Agriculture et professeure d’université. Dans une interview accordée au New York Times, la scientifique explique: «Il y a cependant une mise en garde. Certains aliments en conserve, surgelés ou séchés contiennent des sucres ajoutés ou des graisses saturées. Il est important de vérifier la composition pour les réduire.