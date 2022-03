Coup de sang : Frustré, un boxeur colle une droite à l'arbitre

Ancien champion d'Europe, Michael Sprott, 37 ans, a mal vieilli. Le Britannique s'en est pris à l'arbitre après que celui-ci a interrompu son combat face à l'Allemand Edmund Gerber.

«Je n'ai pas été traité de façon fair-play. Peut-être parce que j'avais jusqu'alors très bien boxé. Peut-être que lorsque j'ai été envoyé au tapis, je me suis mal positionné au sol et l'arbitre a pensé que j'étais mal en point. Mais j'allais bien et cela tout le monde l'a vu», a plaidé Michael Sprott.