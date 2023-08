«Fuck Communism»: des graffitis à l'origine d'une bataille à Londres

Ces «valeurs», telles qu'elles ont été inscrites sur le mur, incluent notamment «la prospérité», le patriotisme, l'harmonie, ainsi que la «démocratie», l'«égalité», la «liberté» ou «l'autorité de la loi». Le graffiti a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et a vite été recouvert de slogans hostiles aux autorités chinoises et à Xi Jinping.

«Pas de liberté en Chine»

Toutes les inscriptions pro et anti-Chine ont été effacées lundi matin par la municipalité. «Je pense que ça a été effacé trop vite», a indiqué Russell Shaw Higgs, un artiste local. Dimanche, «c'était très intéressant car beaucoup de gens sont venus et ont fait des contre-graffitis et c'est devenu littéralement une conversations sur les murs, et c'est ce que ça doit être».