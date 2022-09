Au large du Danemark : Fuites Nord Stream: de vastes bouillonnements en mer Baltique

Les trois grandes fuites dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique sont visibles mardi à la surface avec des bouillonnements allant de 200 jusqu'à 1 000 mètres de diamètre, a annoncé l'armée danoise, images à l'appui.

«Le plus grand (bouillonnement) agite la surface sur un bon kilomètre de diamètre. Le plus petit fait un cercle d'environ 200 mètres» de diamètre, explique l'armée danoise dans un communiqué au sujet de ces fuites situées au large de l'île danoise de Bornholm.

Les gazoducs Nord Stream 1 et 2, construits pour acheminer le gaz russe en Europe, ont été touché tour à tour par des fuites inexpliquées en mer Baltique et révélées par les autorités danoises et suédoises. Ces deux gazoducs, exploités par un consortium dépendant du géant russe Gazprom, sont au cœur des tensions qui opposent Moscou à l'Europe dans le cadre du conflit en Ukraine.