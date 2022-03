Fujiya & Miyagi: «Le rock à l'époque, c'était de la dance»

HOLLERICH - Petite

interview avec Fujiya & Miyagi, juste avant de monter sur scène à l'Exit 07, vendredi dernier.

Matthew Hainsby et David Best, deux tiers de Fujiya & Miyagi, devant l'écran qui projette le clip «Ankle Injuries».

L'essentiel : Vous êtes originaires de Brighton, une ville pas forcément connue pour sa scène musicale, non?

Matthew: C'est vrai que Brighton ne fait pas le poids avec Manchester, il n'empêche qu'il y a pas mal de monde qui fait du son, là-bas, même si c'est chacun de son côté.

David: Il faut dire qu'il y a eu, ces dernières années, des groupes de Brighton qui ont cartonné, comme The Go! Team ou Bat For Lashes.