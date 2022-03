Football anglais : Fulham racheté par un milliardaire américain

Le milliardaire américain d'origine pakistanaise Shahid Khan a annoncé vendredi avoir trouvé un accord pour racheter le club de football londonien de Fulham à l'Egyptien Mohamed Al Fayed.

«M. Al Fayed me donne la chance et la responsabilité de devenir le nouveau guide de Fulham. Je suis extrêmement honoré d'accepter et je veux le remercier, de la part de tous ceux qui aiment Fulham, pour ses 16 ans de travail exceptionnel à la tête du club. Il l'a sauvé et en a fait un bon club de Premier League», a déclaré M. Khan, propriétaire des Jacksonville Jaguars, franchise de football américain, sur le site internet des «Cottagers».

La transaction, qui avoisinerait les 150 millions de livres sterling (environ 173 millions d'euros) selon la presse, a été approuvée par la Premier League et offrirait au milliardaire 100% du capital du club londonien. Une conférence de presse est prévue samedi à 14h pour présenter officiellement le nouveau patron du club. «Ma priorité est d'assurer que le club et le stade Craven Cottage aient tous deux un avenir durable en Premier League dont les générations présentes et futures puissent être fières. Nous dirigerons le club avec prudence et attention», a ajouté M. Khan, qui est âgé de 62 ans et dont la fortune est estimée par le magazine Forbes à 2,5 milliards de dollars (1,91 milliard d'euros).