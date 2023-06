Fumer ou manger en conduisant, aussi dangereux que d'envoyer un SMS

Si l'on vous parle de «distraction au volant», à quoi pensez-vous? En premier lieu aux écrans et surtout au GSM. Qui n'a jamais été tenté d'ouvrir un message ou d'en envoyer un sans forcément s'arrêter sur le bord de la route? Vous le savez peut-être à force de le rappeler, c'est une infraction qui vous coûtera 145 euros et la perte de deux points sur votre permis. Messages, réseaux sociaux et même un appel en kit mains libres sont sanctionnables de la même façon.