Royaume-Uni : Fureur des parents contre une école enseignant qu’il y a «64 genres»

L’American School de Londres est la cible d’un rapport accablant de l’office des normes en matière d’éducation (Ofsted). Les parents en colère dénoncent une école «woke».

La prestigieuse American School de Londres (GB) est dans la tourmente. D’après le Daily Mail , cet établissement privé, qui coûte environ 39 000 euros par année (32 650 livres sterling) aux parents, enseignerait à leurs enfants qu’il existe 64 genres différents. Les parents se sont révoltés face à ces pratiques et l’organisme de surveillance des écoles (Ofsted) a publié un rapport accablant, mais pour l’instant l’école défend ses enseignements.

Trop de «justice sociale»

Le rapport de l’Ofsted a rétrogradé l’établissement de «exceptionnel» à «à améliorer», affirmant qu’il y avait eu des «défaillances» dans l’éducation et la direction. Une décision qui peut coûter cher à une école privée aussi prestigieuse. L’Ofsted a ajouté que l’enseignement de la «justice sociale» avait pris plus d’importance que celui de «l’apprentissage des connaissances et compétences spécifiques des matières».