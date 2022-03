Furlan piège Boonen au sprint

L'Italien s'est imposé dans la 2e étape du Critérium du Dauphiné Libéré, lundi à Dijon, où le Belge Tom Boonen a dû se contenter de la troisième place.

Favori dans ce genre de final, Boonen, qui reprend sa place dans le peloton après plus d'un mois et demi d'interruption due à une coupure prévue puis une suspension interne (contrôle positif à la cocaïne hors compétition), a présumé de ses forces. Le vainqueur de Paris-Roubaix a lancé son sprint de loin avant de faiblir et d'être débordé sur le côté gauche par Furlan et par le champion de Suisse Markus Zberg (34 ans), deuxième sur la ligne.