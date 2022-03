Furtado posera nue... à 40 ans

Nelly Furtado (30 ans) a révélé que «Playboy» voulait l’avoir nue en Une alors qu’elle cartonnait avec son tube «I’m Like a Bird», en 2001. «Ils étaient prêts à me payer 1 million de dollars», a dit la chanteuse au Mail on Sunday. «Je ne voulais pas mettre "Playboy" à mon CV à l’âge de 22 ans. Mais s’ils me le redemandent à 40 ans, je dirai oui!».