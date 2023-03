Hambourg : Fusillade mortelle chez les Témoins de Jéhovah, plusieurs morts

Encore aucune «indication» sur le mobile

«A ce stade, on suppose qu'il n'y avait qu'un tireur», ont précisé les policiers sur Twitter. L'Office fédéral de protection civile a levé dans la nuit, peu après 03H00 locales, l'alerte officielle de danger déclenchée en cas d'attaque pour dissuader les habitants de sortir de chez eux. Des Témoins de Jéhovah prenaient part depuis 19h à un rassemblement hebdomadaire consacré à l'étude de la Bible, selon le quotidien Hamburger Abendblatt. Les forces de l'ordre «ont été appelées vers 21H15 pour des coups de feu tirés dans le bâtiment» de trois étages, situé dans le quartier de Gross Borstel, au nord de la deuxième plus grande ville d'Allemagne, a rapporté un porte-parole de la police, sur la chaîne NTV.

Les forces d'intervention ont «pénétré très rapidement dans l'immeuble et y ont trouvé des morts et des blessés graves», selon ce porte-parole. À l'intérieur, les agents ont également entendu un coup de feu «provenant de la partie supérieure de l'immeuble» et ont trouvé une autre personne, a poursuivi le porte-parole, soulignant «ne pas pouvoir encore donner d'indications» sur le mobile.

«Le soir, il y avait une manifestation des Témoins de Jéhovah dans le bâtiment», a-t-il ajouté. «Les nouvelles en provenance d'Alsterdorf/Gross Borstel sont bouleversantes», a réagi sur Twitter le maire de la ville, le social-démocrate Peter Tschentscher. «Les forces d'intervention travaillent d'arrache-pied à la poursuite des auteurs et à l'élucidation du contexte». Fondés au XIXe siècle aux États-Unis, les Témoins de Jéhovah se considèrent comme les héritiers du christianisme primitif et font constamment et uniquement référence à la Bible. Le statut de l'organisation varie d'un pays à l'autre: ils sont considérés au même titre que les «grandes» religions en Autriche et en Allemagne, qui compte environ 175 000 membres de cette confession, dont 3 800 à Hambourg, selon le site des Témoins.