Au Luxembourg: Deux morts à Niederkorn après une fusillade

Gros déploiement de police ce lundi matin, à Niederkorn. Des coups de feu ont été entendus à 10h, au niveau de la rue des Gaulois. À l'arrivée des forces de l'ordre, deux personnes – un homme et une femme - ont été retrouvées mortes sur le trottoir, indique un communiqué de la police. L'auteur présumé, encore sur place, a été arrêté sur ordre du parquet. Selon un voisin, un conflit de voisinage serait à l'origine du drame. L'homme aurait tué ses voisins.

Un voisin habitant à «trois maisons» du lieu du drame a bien voulu témoigner pour L'essentiel. S'il n'était pas là au moment des tirs, il connaissait bien le tireur présumé. «Il se plaignait souvent du bruit, et avait un souci avec un grillage. Il les avait déjà menacés il y a des années», confie-t-il.

«C’est un quartier connu pour être extrêmement calme, confiait un autre habitant. Il n’y a que des habitations et quelques garages ici. Des voisins, juste à côté, ont entendu comme deux coups de pétard et sont sortis pour aller voir. Ils ont trouvé deux personnes étendues sur le trottoir», poursuit-il. Ces personnes qui ont constaté les faits ont ensuite été effrayées de voir le tireur présumé et se sont enfuies», ajoute le témoin, selon lequel des douilles de carabine auraient été retrouvées».