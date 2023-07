Fusillade mortelle au jour d'ouverture du Mondial féminin

La fusillade, qui s'est produite jeudi matin sur un chantier de construction, a également fait six blessés, dont des policiers. Le Premier ministre Chris Hipkins a déclaré que le tireur de 24 ans était mort sur les lieux et qu'il n'y avait pas de menace pour la sécurité nationale, assurant que la police «ne recherche personne d'autre en relation avec» la fusillade.

La Coupe du monde, organisée conjointement par la Nouvelle-Zélande et l'Australie, a débuté jeudi comme prévu. M. Hipkins a présenté ses condoléances aux familles et aux amis des victimes, leur déclarant que «toute la nation est en deuil avec vous».

Connu de la police

Il a aussi promis de mener une enquête approfondie afin de déterminer si «des signaux d'alerte auraient pu être identifiés plus tôt» pour éviter la tragédie. La police a estimé que l'attaque n'était pas directement liée au grand tournoi de football, ni motivée par des considérations politiques ou idéologiques.

Toutefois, le tireur était connu de la police et avait des antécédents de violence familiale et des problèmes de santé mentale. Selon la police, il avait fait l'objet d'une ordonnance d'assignation à résidence, mais bénéficiait d'une dérogation pour travailler sur le site où la fusillade a eu lieu. Il n'avait pas de permis de détention d'arme à feu. Et selon le commissaire de police Andrew Coster, «rien n'indiquait qu'il présentait un niveau très élevé de risque».