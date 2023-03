Hambourg : Plusieurs morts dans une fusillade chez les Témoins de Jéhovah

«Des coups de feu» ont été tirés dans une église du quartier de Gross Borstel, à Hambourg, et «plusieurs» personnes ont été tuées et d'autres grièvement blessées, a annoncé jeudi la police de la métropole du nord de l'Allemagne. D'après plusieurs médias, l'endroit visé est un centre occupé par des Témoins de Jéhovah. Vers 23h, les médias allemands indiquaient un bilan d'au moins six morts, en plus de nombreux blessés.