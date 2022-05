L'Amérique sous le choc : Un tireur de 18 ans tue 19 écoliers au Texas

Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu mardi dans une école primaire au Texas, tuant 19 jeunes élèves et deux adultes, un drame qui a replongé l’Amérique dans un cauchemar chronique.

La fusillade a eu lieu dans une école entre San Antonio et la frontière mexicaine.

Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu mardi dans une école primaire au Texas, tuant 19 jeunes élèves et deux adultes, un drame qui a replongé l’Amérique dans un cauchemar chronique, Joe Biden exhortant à un sursaut pour réguler les armes à feu. «Il est temps de transformer la douleur en action», a insisté le président américain, visiblement ému, dans une allocution solennelle à la Maison Blanche.

«Quand, pour l’amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes?», a lancé M. Biden, se disant «écoeuré et fatigué" face à la litanie des fusillades en milieu scolaire. Cette dernière tragédie a fauché la vie d’enfants âgés d’une dizaine d’années tout au plus. Le tireur a tué ses victimes «d’une façon atroce et insensée» dans la ville d’Uvalde, a déclaré le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. Identifié comme Salvador Ramos, il est lui aussi décédé dans cette tuerie qui a touché la commune située à environ 130 kilomètres à l’ouest de San Antonio.