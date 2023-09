Fusillades à Rotterdam: Le profil «inquiétant» et «psychotique» du tireur était connu

Mobile encore inconnu

Maltraitance animale

Le suspect avait été reconnu coupable de cruauté envers les animaux après avoir maltraité son lapin de compagnie, des actes filmés par un voisin selon le parquet. On ignore dans l’immédiat si ce voisin figure parmi les personnes tuées et si le tireur avait nourri une rancœur envers l’hôpital. On ne sait pas non plus si l’établissement avait donné suite à l’avertissement du parquet le concernant. «Nous ne pouvons encore rien dire sur les motifs de ces actes terribles. L’enquête se poursuit», a déclaré le procureur général, Hugo Hillenaar, en soulignant que le suspect coopérait avec la police.