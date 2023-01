Aux Etats-Unis: «Il essaie de me tuer»: son ex défonce sa maison avec un camion

Les passants et automobilistes qui se trouvaient dimanche après-midi dans le quartier de Wesmont à Los Angeles (Californie) ont assisté à une scène à peine croyable. Filmée par une habitante, une vidéo montre un individu s’acharnant contre une maison au volant d’un camion-benne, détruisant quelques véhicules au passage. «Vous faites quoi??» demande une voix féminine, tandis que les quelques témoins assistent impuissants à l’incident.

L’homme en question se trouve être le futur ex-mari de Patricia Dunn, qui vit dans cette maison. Selon elle, l’individu est revenu à trois reprises à la charge: la première fois, il était au volant d’une voiture et a foncé contre la demeure alors qu’elle se trouvait à l’intérieur. La deuxième fois, l’homme est passé à la vitesse supérieure en prenant le fameux camion-benne. Ensuite, le futur ex-mari de la Californienne a repris sa voiture et a récidivé.

«Il était en train d’essayer de me tuer»

«Un homme qui ressent une telle rage. Qui sait ce qu’il pourrait faire? Il était en train d’essayer de me tuer», témoigne Patricia Dunn, interrogée par ABC 7 . Elle poursuit: «J’essayais juste de rester à l’écart. Je ne sais pas s’il était saoul ou sous l’influence d’autre chose.» Journey Meggerson, qui a filmé la scène, n’en croit pas ses yeux: «C’était honnêtement la chose la plus folle que j’aie jamais vue», assure-t-elle.

La police a mis environ 30 minutes pour arriver, croyant avoir affaire à un banal accident de la route et non à une agression. Patricia, elle, craint pour sa vie et a trouvé refuge chez quelqu’un. Elle a demandé qu’une mesure d’éloignement soit imposée à son époux. La police n’a pas communiqué le nom de l’individu ni indiqué s’il avait été arrêté. L’enquête est en cours.