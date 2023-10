Futur gouvernement: L’OGBL s’attend à «des temps difficiles»

«Nous avons des différences de vue fondamentales sur les questions qui nous intéressent avec les deux partis qui s’apprêtent à former une coalition», constate Nora Back, présidente de l’OGBL. Elle s’attend même à vivre «des temps difficiles» si le gouvernement que tente de monter Luc Frieden se concrétise.

Cela concerne notamment le droit au travail. Les deux formations «ne prévoient aucune loi sur les conventions collectives et ne proposent pas d’augmentation du salaire minimum», déplore Nora Back. De plus, «le DP prône la flexibilité à outrance des horaires de travail, avec une période de référence sur un an, ce qui constitue une ligne rouge». Les libéraux se sont opposés aux socialistes pendant la campagne, ceux-ci proposant une réduction du temps de travail à 38 heures hebdomadaires.