En Italie: Futur retraité, il décède pendant son apéro de départ

C’était la fin de plus de trente années de dur labeur. Mardi à Piazzola sul Brenta (Vénétie), Michele Braco avait organisé un apéro pour fêter son départ à la retraite. Tout était prêt pour célébrer le dernier jour de travail du quinquagénaire, ouvrier dans une entreprise de vêtements: bouteilles de vin, petites choses à grignoter et pâtisseries étaient disposées sur la table. Mais ce qui devait être un sympathique moment de convivialité a viré au drame.

Michele Barco travaillait pour Belvest, où il était responsable du contrôle qualité. Ses collègues l’admiraient pour son expertise et son expérience, dont il avait fait profiter de nombreux employés. L’Italien n’était pas marié, n’avait pas d’enfants et vivait avec sa mère à Piazzola, une ville qu’il n’a jamais voulu quitter. Selon son entourage, le quinquagénaire ne souffrait pas de problèmes cardiaques connus et était en bonne santé.