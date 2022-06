Moselle et Meurthe-et-Moselle : Gabriel, Emma, Léo, Mia... Quels sont les prénoms préférés de nos voisins?

METZ/NANCY – S'il y a des incontournables, les prénoms donnés en Moselle et en Meurthe-et-Moselle en 2021 diffèrent légèrement de ceux donnés au Luxembourg.

Au Luxembourg, c'est Louis, Gabriel et Lucas - chez les garçons - et Emma, Sofia et Mia - chez les filles - qui trustent les premières places dans le classement des prénoms les plus donnés en 2021. Qu'en est-il chez nos voisins français? Au niveau national, c'est Gabriel, Léo et Raphaël, Jade, Louise et Emma qui dominent.

Gabriel et Louise sont au top dans le Grand Est. Insee

Et en Moselle et Meurthe-et-Moselle? L'essentiel s'est plongé dans les fichiers d'état civil publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) pour recenser les prénoms les plus donnés dans les deux départements lorrains.

Le casse-tête des différentes orthographes

Ainsi, en Moselle, c'est Gabriel qui tient le haut du pavé, devant Léo et Maël. Suivent Raphaël, Louis, Hugo, Lucas, Eden, Arthur, Sacha et Jules. Chez les filles, le prénom le plus donné a été Emma, devant Rose, Jade, Lina, Alice, Anna, Louise, Lucie, Lou, Olivia et Inaya. À noter que nous ne prenons en compte qu'une seule orthographe. Si on cumulait toutes les orthographes du prénom Liam/Lyam, il grimperait sur la 3e marche du podium. Tout comme Mia/Mya chez les filles, qui talonnerait Emma et Margaux/Margot qui serait classée 4e.

En Meurthe-et-Moselle, l'ordre est un peu différent: c'est Léo qui domine, devant Gabriel et Maël. Suivent Jules, Sacha, Adam, Louis, Tom, Raphaël, Lucas et Léon. Chez les filles, c'est Louise qui dame le pion à Emma qui n'apparait qu'en 10e position. À la 2e place, on retrouve Mia/Mya puis Ambre, Jade, Romy, Alice, Rose, Jeanne, Julia et Mila.

En Belgique et en Allemagne En Belgique: Arthur, Noah et Jules chez les garçons, Olivia, Emma et Mila chez les filles En Allemagne: Noah, Matteo et Léon, chez les garçons, Emilia, Hannah et Sophia chez les filles.