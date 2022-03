Vidéo buzz : Gabriel Heinze attaqué par une caméra

Alors que les joueurs argentins se félicitent du but qu'ils viennent de marquer pendant le match Argentine – Mexique, le défenseur se prend une caméra en pleine figure.

Les joueurs de l’albiceleste se congratulent après le deuxième but de leur équipe réalisé par Gonzalo Higuain. Un caméraman s’approche le plus près possible pour saisir la joie des Argentins. Mais les joueurs ne s’en aperçoivent pas et Gabriel Heinze qui se retourne se prend le matériel de prise de vue en plein visage.