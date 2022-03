Sur le tatami : Gad Elmaleh défie Teddy Riner

L’humoriste avait promis à ses fans qu’il se mesurerait au champion de judo si son compte Twitter dépassait les 200 000 suiveurs. Il a tenu parole.

Gad Elmaleh est un homme de parole. Il y a quelque temps, l’humoriste avait déclaré à ses admirateurs qu’il défierait le champion du monde et d’Europe des plus de 100 kilos, le Français Teddy Riner, lorsqu’il atteindrait les 200 000 suiveurs sur Twitter. Chose promise, chose due, Gad est parti à la rencontre du judoka et a fait filmer la scène par un ami.