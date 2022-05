Confidences : Gad Elmaleh «picolait en toute occasion»

L'humoriste s'est confié sur ses problèmes avec l'alcool, dans une interview accordée au Journal du Dimanche. Il est parvenu à stopper l'engrenage en août dernier.

«C'était trop». Gad Elmaleh a évoqué ses problèmes d'alcool, dans une interview accordée au Journal du Dimanche. «L’alcoolique, ce n’est pas toujours un type qui se roule par terre et saigne du nez, dit l'humoriste. C’est aussi un mec classe qui enchaîne les coupes de champagne en riant. Moi, je picolais en toute occasion. J’étais heureux, je buvais. J’étais malheureux, je buvais. Je donnais un bon show, je buvais. Un mauvais show, je buvais».

Gad Elmaleh indique qu'il est parvenu à sortir de cet engrenage en août dernier, en arrêtant de boire de l'alcool. Il ajoute qu'il se sent mieux aujourd'hui, dans son corps comme dans sa tête, grâce aussi à d'autres décisions. Le comique a ainsi arrêté la cigarette et poursuit une quête spirituelle, s'offrant des cours de théologie et des retraites spirituelles de temps à autre.