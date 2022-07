En famille ou entre amis : Gagne 2 billets de cinéma pour aller voir «DC League of Super-Pets»

Grâce à L’essentiel, découvre les nouvelles aventures de Krypto et les Super-Animaux au Kinépolis.

Cinéma

Krypto, le super-chien de Superman va devoir affronter un défi immense: Superman s'est fait kidnapper par Lex Luthor et son maléfique acolyte Lulu, le cochon d'inde. Alors que Krypto est doté des mêmes super-pouvoirs que son maître, il devra rassembler une équipe de super-animaux pour retrouver son ami de toujours. Avec l'aide d'Ace le chien, PB le cochon bedonnant, Merton la tortue et Chip l’écureuil, ils sauront maîtriser leurs pouvoirs pour sauver Metropolis et Superman!