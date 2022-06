Le 12 juillet à l'Atelier : Gagne 2 places pour le concert de Woodkid

Tente de remporter 2 places pour le show de Woodkid à l'Atelier, le 12 Juillet à partir de 19h.

Concert

Woodkid, artiste français de génie qui a su imposer son univers visuel et musical avec un seul album, «The Golden Age», et a reçu une ovation de la critique comme du public. Après cinq années d’observation, de réflexion, de concentration, d’expérimentation, l’artiste repousse les limites dans la fabrication de mondes.

Lors de son dernier projet, il se questionne sur l’équilibre des forces entre humain et industriel, la notion d’échelle avec l’infiniment grand et l’infiniment petit, l’idée de responsabilité collective et individuelle au milieu d’un monde au bord de la cassure.